"Укрзализныця" добавила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц

АО "Укрзализныця" ко Дню защитников и защитниц Украины назначила с 12 по 18 октября 15 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:

№217/218 Киев-Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова – 14 и 17 октября);

№239/207 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель-Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);

№235/236 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы-Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);

№207/229 Киев-Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода – 17 октября).

На восточном направлении назначено 2 дополнительных поезда:

№254/253 Киев-Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя – 17 октября);

№124/123 Киев-Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки – 14 и 17 октября).

На южное направление назначили 4 дополнительных поезда:

№298/297 Николаев-Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева – 13 октября);

№204/203 Одесса-Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября);

№298/297 Киев -Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса-Киев (из Одессы 17 октября).

Также назначили три дополнительных поезда, которые объединят города-миллионники:

№241/242 Харьков-Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы – 14 и 17 октября);

№168/167 Львов-Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Харьков-Львов (из Харькова 13 и 16 окбяря, из Львова – 14 и 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса-Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы-Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы-Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).