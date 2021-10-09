В приложении "Приват24" произошел технический сбой
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Пользователи приложения "Приват24 "жаловались на задержку при проведении платежей через систему.
Как сообщает "Громадське", в банке подтвердили наличие технических проблем.
"Приватбанк" извиняется перед клиентами за неудобства и просят проверять состояние платежей в архиве "Приват24".
"Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не надо сразу же делать повторный", – уточнил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.
По его словам, если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку.
По состоянию на 14:00 в банке сообщили, что проблемы устранены.
Джерело: "Громадське"