В приложении "Приват24" произошел технический сбой

Пользователи приложения "Приват24 "жаловались на задержку при проведении платежей через систему.

Как сообщает "Громадське", в банке подтвердили наличие технических проблем.

"Приватбанк" извиняется перед клиентами за неудобства и просят проверять состояние платежей в архиве "Приват24".

"Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не надо сразу же делать повторный", – уточнил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга.

По его словам, если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку.

По состоянию на 14:00 в банке сообщили, что проблемы устранены.