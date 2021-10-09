СБУ в "Борисполе" заблокировала контрабанду наркотиков в страны Евросоюза

Служба безопасности ликвидировала еще один транзитный канал контрабандной переправки тяжелых наркотиков через Украину в Евросоюз, одного из участников транснациональной наркогруппировки задержали в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что злоумышленник пытался переправить в ЕС почти полкилограмма кокаина. Стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет более 2 млн грн.

Задержанный перевозил запрещенные вещества в металлической банке с конфетами, которую спрятал среди личных вещей.

По оперативным данным, злоумышленник контрабандой получал наркотики из-за границы. Полученную "продукцию" он планировал переправить своим иностранным сообщникам для продажи.



Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.