СБУ в "Борисполе" заблокировала контрабанду наркотиков в страны Евросоюза
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что злоумышленник пытался переправить в ЕС почти полкилограмма кокаина. Стоимость изъятого "товара" по ценам черного рынка составляет более 2 млн грн.
Задержанный перевозил запрещенные вещества в металлической банке с конфетами, которую спрятал среди личных вещей.
По оперативным данным, злоумышленник контрабандой получал наркотики из-за границы. Полученную "продукцию" он планировал переправить своим иностранным сообщникам для продажи.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.