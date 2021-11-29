"Дарниця" провела онлайн-екскурсію для охочих працювати у фармацевтиці

У межах Всеукраїнського проєкту "Обери професію своєї мрії" фармацевтична компанія "Дарниця" влаштувала онлайн-екскурсію для молоді, показавши тонкощі виробничого процесу.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Мета заходу, як і проєкту в цілому, – показати підліткам та студентам перспективи роботи в топ-компаніях України та запобігти еміграції талановитої молоді та спеціалістів різних галузей за кордон, яка стає активнішою з року в рік. При цьому однією з найбільш інноваційних, прибуткових та таких, що динамічно розвиваються, є фармацевтична галузь.

"Ми в компанії спільно працюємо, щоб допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Ми використовуємо в роботі найсучасніше обладнання, користуємося сучасними ІТ-технологіями, здійснюємо інвестиції в професійний розвиток талантів наших співробітників, адже вони запорука нашого успіху, – підкреслює директорка з управління персоналом фармкомпанії "Дарниця" Олена Соколова. – Дарниця завжди рада молодим кадрам та з радістю інвестує в розвиток майбутньої нації спеціалістів, співпрацюючи з Українським католицьким університетом та беручи участь у таких освітніх проєктах як "Обери професію своєї мрії".

Як відзначають представники "Дарниці", перелік доступних у фармі професій дуже широкий, і компанії потрібні найрізноманітніші кадри – від бухгалтерів та маркетологів до хіміків і фармацевтів. Тому, окрім безпосереднього спостереження за процесом виготовлення лікарських засобів у промислових обсягах, під час онлайн-екскурсії молодь також ознайомилася зі специфікою роботи фахівців різних професій, зокрема мікробіолога, IT-спеціаліста, інженера з використання обладнання.

"Фармацевтична компанія "Дарниця" має унікальний для України повністю автоматизований 12-ярусний складський комплекс, що використовує роботизовані механізми. Процес відбувається без втручання людини, тому потребує обслуговування IT-спеціалістів. Також виробничі потужності мають складні системи перевірки якості води/повітря, що мають відповідати найсуворішим стандартам, що теж потребує підтримки ІТ-служби. Тож, окрім звичайного обслуговування ІТ-процесів у компанії, перед спеціалістами в цій галузі стоять достатньо цікаві задачі", – розповідають на підприємстві.

За даними інфографічного довідника "Фармацевтика України 2021", у вітчизняному фармвиробництві працюють понад 24 тис. осіб, а середня заробітна плата у галузі складає понад 21 тис. грн.

Як раніше повідомляли у компанії "Дарниця", взяти участь в онлайн-екскурсії може кожен охочий, щоб ознайомитися з процесом створення ліків та упевнитися у їх якості. Екскурсія є повністю безкоштовною, потрібно лише зареєструватися.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.