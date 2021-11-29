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Громадська організація подала до суду на "Приватбанк" через продаж боргів 92 тисяч фізосіб

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Громадська організація подала до суду на "Приватбанк" через продаж боргів 92 тисяч фізосіб
Права 92 тисяч клієнтів, кредити яких продані ПриватБанком у жовтні 2021 року за 2,4 % від суми боргу, захищатиме Громадянське об'єднання "Інвалідів "Карітас", яке зареєстроване в Дніпрі.

Про це йдеться в тексті ухвали Жовтневого районного суду м. Дінпро, якою позовну заяву прийнято до розгляду.

"Відкрити провадження у цивільній справі №201/11632/21 за позовом ГО "Інвалідів "Карітас" до АТ КБ Приватбанк, ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", ТОВ "Фінансова компанія управління активами" про визнання протиправною бездіяльності банку, визнання недійсними результатів електронних торгів з продажу кредитного портфелю, що були проведені 05 жовтня 2021 року, визнання недійсним договору купівлі-продажу кредитного портфелю", - вказано в тексті ухвали.

Засідання з розгляду справи заплановано на 09:00 20 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 5 жовтня "Приватбанк" продав 92,8 тис. карткових кредитів балансовою вартістю 751 млн грн за 18,2 млн грн, або 2,4% від вартості. Покупцем стало ТОВ "Фінансова компанія управління активами". Організатор аукціону - ТОВ "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн".

При тому, державний банк не здійснив ніяких заходів щодо врегулювання заборгованості. Клієнтам не було запропоновано погасити борги з дисконтом.

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