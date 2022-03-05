PayPal призупинила роботу в РФ
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Платіжна система PayPal з 5 березня припинила свою роботу території РФ через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
"У нинішніх обставинах ми зупиняємо роботу PayPal у Росії", – заявив президент та головний виконавчий директор компанії Ден Шульман.
Він додав, що компанія підтримує міжнародне співтовариство у засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні. Водночас PayPal гарантує, що російські клієнти можуть зняти свої кошти протягом певного періоду часу.
Раніше, 2 березня, PayPal закрила реєстрацію нових клієнтів.
Джерело: Reuters