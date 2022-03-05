Сінгапур ввів санкції щодо чотирьох російських банків

Банкам та іншим фінансовим установам Сінгапуру буде заборонено вести бізнес із чотирма російськими банками в рамках санкцій, які країна запроваджує щодо Росії.

Як повідомляє МЗС країни, йдеться про такі банки – ВТБ, ВЕБ.РФ, "Промсвязьбанк" та "Росія", передає Інтерфакс-Україна.



"Фінансові установи мають заморозити будь-які активи та кошти цих чотирьох банків", – заявили в МЗС.



Також будуть заборонені операції та надання фінансових послуг, що сприяють збору коштів для російського уряду та Центробанку РФ, а також будь-якої організації, що належить або контрольована ними.



МЗС заявило, що ці заборони поширюються на купівлю та продаж нових цінних паперів, надання фінансових послуг, що сприяють залученню нових коштів, а також надання або участь у наданні будь-якого нового кредиту вищезазначеним організаціям.



"Уряд Сінгапуру та Валютне управління Сінгапуру також припинять інвестувати у новостворені цінні папери вищевказаних організацій", – йдеться у заяві міністерство.



Крім того, Сінгапур запроваджує заборону на експорт певних товарів до Росії, включаючи електроніку, комп'ютери та товари військового призначення.



"Ми запроваджуємо заборону на постачання до Росії всіх товарів військового призначення, а також товарів подвійного призначення з категорій "електроніка", "комп'ютери", "телекомунікації" та "інформаційна безпека", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.