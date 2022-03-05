В Італії арештували яхту співвласника "Северсталі" Мордашова за $27 мільйонів

Італійська поліція конфіскувала 65-метрову яхту Lady M, яка належить російському олігарху Олексію Мордашову.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра Італія Фердінандо Джуліано, передає liga.net.

Зазначимо, що Мордашову належить російський металургійний холдинг "Северсталь". За оцінкою Forbes, статки Мордашова становлять $23,1 млрд, що гарантує йому 65 місце у світовому рейтингу мільярдерів.

Його яхту виявили в порту міста Імперія на півночі Італії. Там також перебуває яхта ще одного російського олігарха Геннадія Тимченка, але його судно ще не конфіскували.

Яхту Lady M оцінюють в $27 млн. Це трипалубний човен з шістьма двомісними гостьовими каютами та сімома двомісними каютами для 14 членів екіпажу. У жовтні 2021 року Forbes повідомив, що Мордашов продає судно, тому що у нього з'явилась нове – 142-метрова супер'яхта Nord.

Італійські ЗМІ пишуть, що Мордашов також володіє маєтком вартістю $72 млн на острові Сардинія. Поки що не відомо, чи його також конфіскували.

Раніше стало відомо, що у Франції митники вилучили яхту, яка може належати президенту "Роснафти" Сечіну, а в Німеччині конфіскувала яхту російського мільярдера Алішера Усманова.