Shell відновила закупівлі російської нафти за рекордною знижкою
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Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, попри масову відмову від російських енергоресурсів з боку інших компаній.
Як пише Bloomberg, ціна була зі знижкою $28,45 за бар. Партію продав міжнародний нафтотрейдер Trafigura, передає Економічна правда.
Вантаж був куплений з доставкою, тобто Shell не потрібно турбуватися щодо транспортування цієї нафти.
Видання зазначає, що ця угода, з одного боку, фіксує значну знижку, з якої продаватимуть російську нафту. Водночас вона є свідченням того, що покупці на Urals знайдуться, незважаючи на військову інтервенцію.
Нагадуємо, адміністрація США обговорює можливість ввести заборону на імпорт неочищеної нафти з Росії.
Джерело: Економічна правда