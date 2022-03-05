На армію та гумдопомогу на спецрахунок Нацбанку надійшло понад 10 мільярдів

Станом на 5 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та інших країн світу. Зокрема понад 2,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Із цих коштів Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн;

на потреби Національної поліції України – 850 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – 3,9 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,3 млрд грн.

Водночас на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, було перераховано понад 46,4 млн грн в еквіваленті.