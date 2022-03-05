Google попереджає про численні DDoS-атаки проти українських сайтів і виділяє ще $10 мільйонів на допомогу українцям

Американська компанія Google, що входить до Alphabet Inc., фіксує численні DDoS-атаки проти українських сайтів та розширює фінансову підтримку України та біженців.

Про це йдеться у повідомленні Google, передає Інтерфакс-Україна.

"Наші служби безпеки працюють цілодобово без вихідних, щоб захистити українських користувачів та важливі місцеві служби. Ми продовжуємо спостерігати спроби DDoS-атак проти багатьох українських сайтів, у тому числі Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, а також таких сервісів, як Liveuamap, які допомагають людям знаходити інформацію", – зазначили в компанії.

У Google також повідомили, що розширили доступ до Project Shield – безкоштовного захисту від DDoS-атак – щоб українські урядові веб-сайти, посольства у всьому світі та інші уряди в безпосередній близькості від конфлікту могли залишатися онлайн, захищатися та продовжувати пропонувати свої важливі послуги.

"Project Shield дозволяє Google поглинати поганий трафік під час DDos-атак та діяти як щит для невеликих веб-сайтів, дозволяючи їм продовжувати працювати та захищатися від цих атак. На сьогоднішній день сервісом користуються понад 150 веб-сайтів в Україні, зокрема багато інформаційних організацій. Ми закликаємо всі відповідні організації зареєструватися в Project Shield, щоб наші системи могли допомогти блокувати ці атаки, щоб сайти могли залишатися в режимі онлайн", – наголошується у повідомленні.

У компанії також зазначили, що вторгнення Росії в Україну швидко породжує руйнівну гуманітарну кризу.

"Сьогодні ми збільшуємо нашу підтримку до $25 мільйонів, виділяючи додаткові $10 мільйонів на допомогу організаціям, які надають як негайну гуманітарну допомогу, так і довгострокову допомогу для біженців у Польщі", – зазначили у компанії.

Також у Google повідомили, що додали програму "Повітряна тривога" в Google Play в Україні. Ця програма була створена українськими розробниками у співпраці з українським урядом, щоб краще попереджати людей про повітряні нальоти.