Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць
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У суботу, 5 березня, надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Telegram.
В UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.
Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира розташована у Парижі, членами UIC є 204 організації.
Джерело: Telegram