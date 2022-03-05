Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

У суботу, 5 березня, надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Telegram.

В UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира розташована у Парижі, членами UIC є 204 організації.