"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних поїздів до Польщі
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"Укрзалізниця" призначає евакуаційні поїзди до Польщі із таких міст як Харків, Запоріжжя та Дніпро.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.
Наступного дня, 6 березня, вирушать у рейс:
- об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм;
- о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм.
Зазначається, що на станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця.
В "Укрзалізниці" наголосили, що проїзд безкоштовний.
Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.
Джерело: "Укрзалізниця"