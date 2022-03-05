МВФ розгляне запит України на $1,4 мільярда наступного тижня

Україна через військову агресію, крім людських жертв, вже зазнала значних економічних збитків і вже ясно, що країна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію.

Про це йдеться у заяві Міжнародного валютного фонду у суботу за підсумками проведеного напередодні радою директором розгляду ситуації в Україні, передає Інтерфакс-Україна.



"Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, пошкоджені або зруйновані багато шляхів та мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже ясно, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію", – наголошується в документі.



Згідно з ним, Україна вже запросила екстрене фінансування у розмірі $1,4 млрд у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ RFI. "Персонал передбачає передати це прохання на розгляд ради директорів вже наступного тижня", – знову підтвердив Фонд заплановану дату ухвалення відповідного рішення.



МВФ зазначив, що хоча ситуація залишається вкрай нестабільною, а перспективи схильні до надзвичайної невизначеності, економічні наслідки війни в Україні для світу вже дуже серйозні.



"Ціни на енергоносії та сировинні товари, включаючи пшеницю та інші зернові, різко зросли, що посилило інфляційний тиск через збої в ланцюжку поставок та відновлення після пандемії Covid-19. Цінові потрясіння вплинуть у всьому світі, особливо на бідні домогосподарства, яких продукти харчування та паливо становлять вищу частку витрат", – вважає Фонд.



У ньому зазначили, що у разі ескалації ситуації економічні збитки будуть ще більш руйнівними, а санкції щодо Росії також вплинуть на світову економіку та фінансові ринки зі значними наслідками для інших країн.