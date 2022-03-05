Американський техногігант IBМ повністю йде з російського ринку

Технологічний гігант IBM засуджує війну, розпочату Росією проти України, і більше не продаватиме жодних технологій агресору.

Про це йдеться у заяві очільника компанії Арвінда Крішна.

"Вчора я розмовляв зі співробітниками з усього світу щодо трагедії війни в Україні. І я хочу наголосити, що правильне слово – саме "війна", а не "конфлікт". IBM не толерує жорстокості чи актів агресії, і ми засуджуємо російську війну проти України", – зазначив він.

За його словами, було вирішено не продавати технології в Росію.

"Окрім того, що ми не продаємо технології в Росії, ми більше не маємо бізнесу з російськими військовими організаціями", – додав Крішна.

Крім того, він зауважив, що співробітники компанії прагнуть допомогти та роблять пожертви пожертви "Червоному Хресту". IBM зобов’язався компенсувати ці пожертви співробітників.

IBM – один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.