Київ отримав 12 пристроїв Starlink для критичної інфраструктури міста

Київ отримав 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Друзі! Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. Два надали Мінцифри та Державна служба спецзв’язку та захисту інформації. Про 10 ми з Володимиром (Кличком) домовилися з міжнародними партнерами та друзями", – написав Кличко.

Він додав, що Starlink працюватиме для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" отримав від партнерів першу партію обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління газотранспортної системи.

Раніше АТ "Укрзалізниця" отримала другу в Україні станцію супутникового інтернету Starlink. Перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого.

До того Ілон Маск повідомив у відповідь на запит Федорова повідомив, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні.