Moody's зупиняє комерційну діяльність у Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's, одне з найбільших у світі, оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Moody's продовжить підтримувати своїх співробітників у Росії. Призупинення поширюється як на операції Moody's Investors Service (MIS), так і діяльність Moody's Analytics (MA)", – сказано в повідомленні.

Згідно з ним, Moody's Investors Service підтримуватиме аналітичне покриття існуючих рейтингів за межами Росії.

Moody's має понад 13 тис. співробітників у понад 40 країнах.

Раніше повідомлялося, що агентство Moody's поставило на перегляд для можливого зниження довгострокові кредитні рейтинги та рейтинги фінансової стійкості семи українських банків, зокрема державних "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", а також "Райффайзен Банку", банку "Південний", "ТАСкомбанку" та банку "Восток".