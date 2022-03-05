Payoneer призупиняє роботу в Росії через війну з Україною

Платіжна система Payoneer призупиняє свою роботу у Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомили у компанії, передає AIN.UA.

"Ми прийняли рішення зупинити доступ до послуг Payoneer новим клієнтам у Росії і завершити виконання своїх зобов’язань з нашими поточними глобальними партнерами та клієнтами, які працюють в Росії, відповідно до умов договору. Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі", – йдеться у відповіді виданню.

У компанії також запевнили, що гарантують українським клієнтам доступ до їхніх коштів, де б вони не перебували у світі. Окрім того, компанія пообіцяла надати фінансовому допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні.

"Ми також налаштовуємо нашу платформу в такий спосіб, щоб клієнтам було легше переказувати кошти організаціям, що надають допомогу Україні", – додали у Payoneer.

Як повідомлялося, платіжна система PayPal з 5 березня припинила свою роботу території РФ через вторгнення в Україну.