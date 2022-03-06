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Кабмін врегулював виплату 6,5 тисячі для тих, хто втратив роботу через війну

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Кабмін врегулював виплату 6,5 тисячі для тих, хто втратив роботу через війну
Кабінет міністрів регламентував виплату застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), роботи (економічна діяльність) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, а також виділив на ці цілі 21,5 млн грн.

Про це йдеться в постанові №199 від 4 березня.

Як повідомляється, уряд встановив, що дана допомога у 6,5 тис. грн виплачуватиметься в рамках програми "єПідтримка".

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам-підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають наступним ознакам: перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, який затверджується Кабміном за поданням ДСНС; надали в установленому законодавством порядку податкову звітність за четвертий квартал 2021 року чи річну звітність за 2021 рік; є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного страхування.

У зв'язку із запровадженням даної виплати, уряд скоротив витрати за низкою бюджетних програм на загальну суму в 21,91 млн грн і направив кошти до резервного фонду, а також виділив на програму "єПідтримка" 21,45 млн грн.

Джерело:  Кабмін
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