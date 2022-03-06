Кошти "пакету малюка" дозволили використовувати без обмежень

Уряд ухвалив розроблене Міністерством соціальної політики рішення, яке дозволяє родинам під час воєнного стану використовувати кошти грошової компенсації "пакунку малюка" на будь-які необхідні товари.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

"Війна не спиняє життя. Просто зараз в українських родинах народжуються діти, а це значить – нація живе! Ми розуміємо, що зараз родинам кошти можуть знадобитись на їжу, ліки, пальне для того, щоб переміститись в безпечне місце. І це – питання життя та здоров’я новонародженої дитини. Тому ми зняли обмеження на використання коштів грошової компенсації "пакунку малюка" на весь період воєнного стану плюс один місяць після його завершення", – сказано в повідомленні.

При цьому не застосовується вимога використати кошти грошової компенсації "пакунку малюка" протягом 12 місяців. Якщо раніше банки повертали до бюджету невикористаний родинами залишок через 12 місяців після перерахування коштів на картку, то зараз кошти залишаються у родин, і вони можуть їх використовувати протягом воєнного стану плюс один місяць без цього обмеження.

"Ми також розуміємо, що родинам може бути складно відкрити новий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, щоб отримати на нього кошти компенсації. Тому ми дозволили перераховувати її на будь-який рахунок родини, який вже відкритий в АТ КБ "Приватбанк", – додали в Мінсоцполітики.

Також, окрім вищезазначеного, ухвалене урядом рішення допоможе родинам під час воєнного стану отримати грошову компенсацію "пакунку малюка" за спрощеним порядком, який враховує можливі непередбачувані обставини пологів та тимчасове переміщення родин.

Зокрема, рішення про призначення грошової компенсації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій/районних військових адміністрацій, виконавчим органом міської ради.

Для її отримання один з батьків має подати заяву з копією свідоцтва про народження та довідкою з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги "пакунок малюка".

Якщо свідоцтва про народження немає, то до заяви достатньо прикласти копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров’я або поза ним.

У разі відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

У такому випадку до заяви вони додають:

копію рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

копію рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).

Заяву необхідно подати особисто за місцем проживання/перебування/звернення отримувача. Заява та документи можуть бути подані до виконавчого органу сільської, селищної ради, центру надання адміністративних послуг.

За відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.