213 великих компаній повністю або частково припинили співпрацю з Росією, – Кулеба

213 великих компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні 113 компаній-гігантів вже вийшли з російського ринку. Загалом 213 великих компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами, це і є ефект доміно", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що, незважаючи на те, що компанії Visa і Masterсard оголосили про припинення роботи з Росією, деякі лазівки для їх роботи все-таки залишилися.

"Однак змушений сказати, що деякі лазівки для роботи все-таки залишилися, тому треба продовжити комусь взаємодіяти, а комусь тиснути на Visa та Masterсard для того, щоб вони повністю перервали будь-які бізнес зв'язки з російським ринком", – зазначив він.

Кулеба наголосив, що в Росії люди тікають не від війни, а від репресій.

"Там уже стає неможливо жити, і не через війну, а через те, що там немає нормального життя. Північна Корея таким темпом поступово перетвориться на територію свободи, порівняно з Росією. Сотні тисяч росіян не бажають миритися з таким станом справ, у Росії вже відкривається буквально внутрішній фронт, антивоєнні демонстрації, саботаж. Все це підриває здатність Путіна продовжувати свою варварську війну", – сказав глава МЗС.