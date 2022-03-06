Російські війська обстріляли аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Аеропорт "Вінниця" та військову частину в Гавришівці обстріляли ракетами. Внаслідок вибухів сталася пожежа", – сказано в повідомленні.

"Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт. Наразі на місці працюють служби ДСНС", – заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок ракетного обстрілу з-під завалів дістали 4 людей, з них 1 особа загинула. Роботи тривають.

Після обстрілу виникла пожежа складу з ПММ на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля. Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 одиницю техніки.