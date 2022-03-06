Виробник графічних процесорів Nvidia припиняє продаж своєї продукції в Росії, – Федоров

Компанія Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Nvidia – це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Intel Corp. призупинила постачання своєї продукції до Росії та Білорусі.

До того один із найбільших світових виробників програмного забезпечення, американська Oracle Corp., оголосила про припинення операцій у Росії через її вторгнення в Україну та нарощування військової агресії.