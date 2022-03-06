Кабмін обмежив експорт продовольства

Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п'ять позицій: ліцензуванню відтепер підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії.

Відповідну постанову №207, яка розширює перелік ліцензування та квотування експорту та імпорту, що підлягає ліцензуванню у 2022 році, Кабінет міністрів України прийняв на засіданні 5 березня.

Ліцензування введено на експорт пшениці та меслину, кукурудзу, м'ясо курей домашніх, яйця курей домашніх.

Цією ж постановою уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.