Відновлено енергопостачання 30 тисяч домогосподарств у Київській та Донецькій областях

Енергетики ДТЕК за вихідні відновили енергопостачання для 30 тис. домогосподарств Київської та Донецької областей.

Про це повідомив представник компанії Олександр Шевельов у Facebook.

"30 тисяч родин Київської та Донецької областей знову мають світло в своїх будинках! За вихідні ДТЕК відремонтував мережі, що дають світло 28 тис. родин в 28 містечках та селах Київської області", – сказано в повідомленні.

Зокрема, зі світлом повністю або частково:Бровари, Димер, Вишневе, Васильків, які постраждали через ворожі обстріли.

Також повернули світло 2 тис. родин в Сєверному, Водяному, Опитному та Торецьку Донецької області.

"За вихідні ремонтникам двічі доводилося ремонтувати лінії, що їх живлять, тому що воно знову та знову пошкоджувались ворожими обстрілами", – додав Шевельов.