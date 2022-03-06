Відновлено енергопостачання 30 тисяч домогосподарств у Київській та Донецькій областях
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Енергетики ДТЕК за вихідні відновили енергопостачання для 30 тис. домогосподарств Київської та Донецької областей.
Про це повідомив представник компанії Олександр Шевельов у Facebook.
"30 тисяч родин Київської та Донецької областей знову мають світло в своїх будинках! За вихідні ДТЕК відремонтував мережі, що дають світло 28 тис. родин в 28 містечках та селах Київської області", – сказано в повідомленні.
Зокрема, зі світлом повністю або частково:Бровари, Димер, Вишневе, Васильків, які постраждали через ворожі обстріли.
Також повернули світло 2 тис. родин в Сєверному, Водяному, Опитному та Торецьку Донецької області.
"За вихідні ремонтникам двічі доводилося ремонтувати лінії, що їх живлять, тому що воно знову та знову пошкоджувались ворожими обстрілами", – додав Шевельов.
Джерело: Facebook