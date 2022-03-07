Власник брендів Tommy Hilfiger та Calvin Klein закриває магазини в Росії

Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's та іншими, прийняла рішення тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білорусі з 7 березня.