Стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше потоковий сервіс оголосив, що призупинить усі майбутні проєкти та придбання з Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, які розірвали зв’язки з країною, повідомляє Variety.

Netflix також відмовився транслювати 20 російських безкоштовних пропагандистських каналів, які він зобов’язаний розміщувати відповідно до російського законодавства.

Тепер компанія робить додатковий крок у повному припиненні своєї роботи в Росії.

"З огляду на обставини на місці ми вирішили призупинити нашу роботу в Росії", – сказав представник Netflix.

Як повідомлялося, за даними МЗС України, 113 світових компаній-гігантів вже вийшли з російського ринку, а загалом 213 великих компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами. Водночас у МЗС відзначають, що, незважаючи на те, що компанії Visa і Masterсard оголосили про припинення роботи з Росією, деякі лазівки для їх роботи все-таки залишилися.