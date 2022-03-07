Кабмін розширив перелік критичного імпорту, включивши павербанки та вайфай від Starlink

Кабінет міністрів України включив нові позиції до переліку товарів критичного імпорту, зокрема, цукрові буряки, насіння, сушені овочі, кільку, сардини, цистерни, каністри, телефонні апарати для стільникових мереж зв'язку та маршрутизатори, стабілізатор для харчової промисловості.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №203 від 5 березня.

Також до переліку ввійщди екстракти солодові, фруктові наповнювачі, закваски, барвники, пластикові коробки, соки, вайфай від Starlink, тепловізори, прилади нічного бачення, павербанки та електричні акумулятори, протидронні гармати, портативні електроліхтарі.

Як повідомлялося, після початку військової агресії Росії 24 лютого уряд того ж дня ухвалою №153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Національний банк України дозволяє купувати валюту. Це вже п'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.