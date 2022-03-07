Ціни на нафту злетіли до рекордних $139 за барель
За словами держсекретаря Ентоні Блінкена в інтерв'ю каналу NBC, США разом із союзниками в Європі "активно обговорюють" можливість відмови від імпорту російської нафти, передає Інтерфакс-Україна.
Водночас джерела агентства Bloomberg кажуть, що Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників. Утім, рішення з цього питання ще не прийнято.
На Росію припадає близько 3% імпорту нафти до США.
На тлі заяв із Вашингтона ф'ючерси на нафту Brent виросли на початку торгів у понеділок на 18% і в один із моментів перевищили $139 за барель. На ранок ціна контрактів становить близько $129 за барель.
Аналітики JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) вважають, що Brent до кінця року може досягти $185 за барель, якщо зберігатимуться перебої з поставками з Росії.