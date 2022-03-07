Ціни на нафту злетіли до рекордних $139 за барель

Нафта подорожчала в понеділок до максимального рівня з 2008 року, досягнувши майже $140 за барель після повідомлень про можливе введення США заборони на її імпорт з Росії.

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена в інтерв'ю каналу NBC, США разом із союзниками в Європі "активно обговорюють" можливість відмови від імпорту російської нафти, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас джерела агентства Bloomberg кажуть, що Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників. Утім, рішення з цього питання ще не прийнято.

На Росію припадає близько 3% імпорту нафти до США.

На тлі заяв із Вашингтона ф'ючерси на нафту Brent виросли на початку торгів у понеділок на 18% і в один із моментів перевищили $139 за барель. На ранок ціна контрактів становить близько $129 за барель.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) вважають, що Brent до кінця року може досягти $185 за барель, якщо зберігатимуться перебої з поставками з Росії.