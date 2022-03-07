Ціни на газ у Європі оновили рекорд та досягли $3700 за тисячу кубометрів (оновлено)

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3700 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, пізніше ціна первищила $3000 за тисячу кубометрів, і станом на 10:34 становила $3700, за ранок газ подорожчав на 67%.

Однак згодом біржові ціни на газ скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів (252 євро за МВт-год), зростання ціни порівняно з попереднім торговим днем становить 32%.

Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні $935.

Крім складної ситуації навколо України (ринок вважає, що з кожним днем ​​ризики цього напряму зростають), цього тижня в Європі спостерігається зниження температури та різке зменшення вироблення електроенергії за рахунок відновлюваних джерел – вітрогенерації. Ще одним фактором напруги на ринку стала невизначеність із поставками російського вугілля, ЗПГ та нафти.