Велика косметична компанія Sephora закриває свої магазини у Росії
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Компанія Sephora, що спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, повідомила про закриття магазинів в Росії, а також припинення онлайн-продажів.
Про це йдеться у заяві компанії в Instagram.
"Ми закриємо наші магазини та е-комерцію упродовж 24 годин", – йдеться у повідомленні. Це означчає, що продажі припиняться з 8 березня.
Водночас Sephora обіцяє підтримати співробітників своїх магазинів та офісів у Росії у "важкі часи".
Зазначимо, що магазини Sephora були відкриті у 34 містах РФ. Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше вже повідомив про зупинення своєї діяльності у Росії.