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"Укрспирт" припиняє виконання контрактів та договорів через агресію РФ

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"Укрспирт" припиняє виконання контрактів та договорів через агресію РФ
ДП "Укрспирт" змушений відмовитися від виконання раніше укладених договорів та зобов'язань, а також окремих податкових та інших обов'язків, виконання яких стало неможливим у встановлений термін унаслідок настання форс-мажорних обставин, спричинених вторгненням РФ в Україну 24 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрспирту", передає Інтерфакс-Україна.

"Вказані обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для ДП "Укрспирт" не виконувати свої зобов'язання за договором, окремим податковим та/або іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів та виконання яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин", – йдеться у повідомленні.

ДП "Укрспирт" у 2020 році скоротило чистий прибуток на 22,3% порівняно з 2019 роком – до 32,1 млн грн, наростивши виробництво спирту на 5,3% – до 6,380 тис. дал.

Приватизація спиртової галузі передбачає продаж приватним компаніям 41 спиртзаводу ДП "Укрспирт" та ще 37 заводів, об'єднаних у концерн "Укрспирт".

Станом на 30 грудня 2021 року проведено 29 із 41 аукціону із приватизації спиртзаводів. За 22 об'єкти інвестори вже перерахували кошти до бюджету країни у розмірі майже 1,5 млрд грн.

Джерело:  Інтерфакс-Україна
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