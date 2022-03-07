Наступний аукціон "військових облігацій" відбудеться 8 березня, – Мінфін

Наступний аукціон військових ОВДП відбудеться у вівторок, 8 березня.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю британським BBC News та Marketplace, передає пресслужба міністерства.

Також він розповів про минулий аукціон військових ОВДП, який було проведено вперше в історії України. На ньому залучили понад 8,1 млрд грн, які будуть використані на потреби ЗСУ, а також фінансування держбюджету.

За словами міністра, до нього надійшли численні запити від міжнародних інвесторів, які готові інвестувати в Україну.

"Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб вони мали змогу придбати військові ОВДП", – додав Марченко.

Як повідомлялося, Україна 1 березня провела перший аукціон із розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики, на якій залучила 8,12 млрд грн терміном на рік під 11% річних