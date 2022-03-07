Міжнародна платіжна компанія American Express припинила роботу в Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Раніше сьогодні ми оголосили, що призупиняємо всі операції в Росії. Як наслідок, глобальні картки American Express більше не працюватимуть у продавців чи в банкоматах у Росії. Крім того, картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що компанія призупиняє всі бізнес-операції в Білорусі.

Раніше компанія American Express припинила роботу з російськими банками-партнерами, які потрапили у списки санкцій.

Нагадаємо, компанії Visa Inc. та Mastercard оголосили про призупинення своєї діяльності в Росії.