American Express припинила роботу в Росії та Білорусі
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Міжнародна платіжна компанія American Express припинила роботу в Росії та Білорусі.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Раніше сьогодні ми оголосили, що призупиняємо всі операції в Росії. Як наслідок, глобальні картки American Express більше не працюватимуть у продавців чи в банкоматах у Росії. Крім того, картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що компанія призупиняє всі бізнес-операції в Білорусі.
Раніше компанія American Express припинила роботу з російськими банками-партнерами, які потрапили у списки санкцій.
Нагадаємо, компанії Visa Inc. та Mastercard оголосили про призупинення своєї діяльності в Росії.
Джерело: American Express