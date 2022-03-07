Нацбанк перерахував зі спецрахунку на допомогу армії 7,3 мільярда

Станом на 7 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 10,2 млрд грн в еквіваленті. Регулятор уже перерахував із них 7,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Зокрема понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Загалом із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – 4,28 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн.

Також у Нацбанку додали, що на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, було перераховано вже понад 63,2 млн грн в еквіваленті.