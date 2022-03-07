Азербайджанські авіакомпанії призупинили всі рейси до РФ

Азербайджанські державні авіакомпанії AZAL та Buta Airways оголосили про зупинення всіх рейсів до Росії з 6 березня.

Авіаперевізники відмовилися від польотів до Росії через санкції, які запровадили США та Євросоюз на тлі вторгнення Росії в Україну, передає avianews.com.

Зазначається, що санкції призвели до того, що азербайджанські авіакомпанії не можуть повноцінно страхувати літаки на маршрутах до Росії.

"Це створює необґрунтовані ризики для громадян наших країн, авіакомпаній та інших юридичних осіб", – заявили в AZAL.

Одночасно з AZAL та Buta Airways усі польоти до Азербайджану припинили російські авіакомпанії. Причиною цього також стали санкції.