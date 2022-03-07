Нова Зеландія оголосила про санкції проти Росії

Уряд Нової Зеландії оголосив про рішення ухвалити закон, який дозволить встановити масштабні санкції проти Росії.

За словами прем'єрки країни Джасінди Ардерн, їхній парламент "ніколи раніше не розглядав такого роду законопроєкти", передає Інтерфакс.



Вона пояснила, що досі суттєві обмежувальні заходи проти країн Веллінгтон вводив через ООН, однак у цьому випадку це неможливо, оскільки РФ може заблокувати у Раді Безпеки ООН будь-які пропозиції щодо санкцій.



Очікується, що закон схвалять цього тижня. "Ці санкції можна вводити проти людей, організацій, компаній та проти пов'язаних з Росією активів", - зазначили в МЗС Нової Зеландії.



"Санкційний режим дозволить уряду заморожувати активи в Новій Зеландії", – додали в міністерстві. Зазначається, що мета заходів – не дати РФ можливості через Нову Зеландію оминати обмежувальні заходи, запроваджені іншими державами.



Крім того, Веллінгтон опублікував список із понад 100 осіб, яким у зв'язку із вторгненням РФ в Україну забороняється відвідувати Нову Зеландію. У ньому значаться президент РФ Володимир Путін, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу. У списку значиться і низка великих російських бізнесменів.