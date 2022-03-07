Окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури заявило, що російські військові завдали удар по морському порту "Ольвія".

Про це пресслужба відомства повідомила у Telegram.

"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури нагадали, що територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії QTerminals Olvia.

Як повідомлялося, 2 березня в порту "Ольвія" (Миколаїв) російська ракета влучила у іноземне теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), який стояв на рейді порту "Ольвія".