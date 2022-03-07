Південна Корея припинить операції з центробанком РФ через війну в Україні

Південна Корея планує припинити операції з Центральним банком Росії, долучившись до глобального санкційного тиску щодо РФ у зв'язку з веденням загарбницької війни проти України.

В уряді Південної Кореї пообіцяли повідомити деталі цього рішення після консультацій з відповідними державними установами, повідомляє найбільше південнокорейське інформагентство Yonhap.

Південна Корея приєдналася до санкцій проти РФ, включаючи експортний контроль та відключення від глобальної платіжної системи SWIFT. Країна вирішила припинити операції з сімома великими російськими банками й фактично заборонити інвестиції в російські державні облігації.

Як повідомлялося, раніше США запровадили санкції проти Центрального банку РФ. Транзації з центробанком РФ також забороили Канада, Великобританія, Японія та низка інших країн.