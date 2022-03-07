Мінагрополітики запустило платформу для допомоги аграріям при проведенні посівної

Мінагрополітики запустило платформу для допомоги аграріям у проведенні посівної-2022, яка покликана допомогти аграріям успішно стартувати з посівною кампанією. Зазначається, що в цьому їм допоможуть держава та міжнародні партнери.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на своїй сторінці у Telegram.

"Мінагрополітики взяло на себе додаткові функції для координації розподілу всього, що необхідно для забезпечення посівної кампанії-2022 (дизелю, насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту). Для цього створено спеціальну платформу agrostatus.org. На ній треба заповнити спеціальну заявку за вашими потребами. Далі Мінагрополітики через засоби зв’язку зорієнтує щодо всіх подальших дій", – зазначив міністр.

Він також звернувся до аграріїв із закликом забезпечити Україну продовольством у повній мірі у цей найскладніший для нашої держави час.

"Торік ми реалізували земельну реформу, зібрали рекордний врожай. Завдяки цьому у нас є всі необхідні запаси пшениці, ячменю, кукурудзи, цукру та іншого збіжжя. Наші засіки – повні! Але вони не повинні спустошуватися. Ми повинні зробити все, щоб в цьому році наповнити їх новим щедрим урожаєм. Зараз на нас покладають надію мільйони українців, адже ви, аграрії, є основою економічного розвитку держави", – підсумував Лещенко.

Раніше, у Мінагрополітики заявляли, що українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян.