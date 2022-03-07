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"Литовські залізниці" зробили безкоштовним проїзд для українців

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"Литовські залізниці" зробили безкоштовним проїзд для українців
Група LTG (Lietuvos gelezinkeliai, "Литовські залізниці") надала українцям право на безкоштовний проїзд місцевими залізничними маршрутами країни, зокрема з великими тваринами.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на війну Росії проти України та для того, щоб допомогти людям, що біжать від жахів війни, компанії групи "Литовських залізниць" починають надавати допомогу. Компанія пасажирських перевезень LTG Link з 1 березня запропонувала громадянам України безкоштовні перевезення місцевими маршрутами Литви", – зазначили в LTG.

Громадянам України, які бажають скористатися безкоштовним проїздом, необхідно буде лише надати український паспорт або посвідчення особи, дітям – свідоцтво про народження.

З метою якнайшвидшого вирішення проблеми та максимального спрощення поїздки на поїзді безкоштовні одноразові квитки будуть видаватися в поїздах або касах.

"Люди, які прагнуть інтегруватися в громадське життя в Литві, також зможуть користуватися безкоштовним міжміським транспортом: вони зможуть їздити на роботу, до навчальних закладів або добиратися до різних міст Литви в інших цілях поїздом. Найближчою до литовсько-польського кордону, куди можна дістатися поїздами, є залізнична станція Маріямполе, яка знаходиться трохи менше ніж за 33 км від прикордонного пункту", – зазначив керівник LTG Link Лінас Баужіс.

В рамках цієї ініціативи громадяни України також зможуть безкоштовно перевозити свійських тварин, у тому числі великих тварин, які не поміщаються у спеціальних контейнерах, а також ручну поклажу.

Також LTG розглядає інші можливі варіанти допомоги постраждалим та шляхи їх реалізації.

Як повідомлялося раніше, польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK та IC (InterCity) до 25 березня.

Джерело:  Інтерфакс-Україна

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