Українцям дозволили користуватися коштами з арештованих рахунків

Українці, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, можуть користуватися своїми коштами.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Водночас у регуляторі наголосили, що головне, щоб сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 тис. грн.

Зазначається, що відповідне рішення з метою забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану ухвалив Кабмін розпорядженням від 2 березня 2022 року № 198-р "Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану".

Крім того, Міністерство юстиції повідомило, що у разі відкриття рахунка клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції з нього без урахування арешту до закінчення воєнного стану в Україні.

"В умовах війни держава не може залишити українців без можливості розпоряджатися своїми коштами на елементарні життєві потреби. Просимо банки відповідально підійти до цього питання та забезпечити таку можливість громадянам, рахунки яких були заблоковані до війни", – прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних сил України.