Через дії окупантів без газу залишився мільйон споживачів на Київщині та Донеччині, – Оператор ГТС

Станом на понеділок, 7 березня, найбільш критична ситуація з забезпеченням газом населення склалася у Київській та Донецькій областях, де без газу лишаються близько мільйона людей.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"Відновлення транспортування газу наразі надзвичайно ускладнено через значні пошкодження мереж облгазів та активні військові дії. Мешканці цих регіонів опинились на межі гуманітарної катастрофи – без тепла та можливості приготувати їжу", – наголошується у повідомленні.

Оператор ГТС запевняє, що фахівці компанії і місцевих облгазів роблять все можливе, щоб мінімізувати кількість відключень та відновити газопостачання.

Загалом через військову агресію російських окупантів у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях досі зупинені 35 газорозподільних станцій.

Водночас Оператор ГТС забезпечив технічну можливість відновлення транспортування газу до міста Ізюм Харківської області через ГРС "Ізюм", наразі відновленням розподільних газових мереж і запуском газопостачання міста займаються фахівці "Харківгазу".

Оператор ГТС наголошує, що компанія контролює операційне управління газотранспортною системою попри військові дії та продовжує транспортувати газ для потреб України. За оперативною інформацією, за добу 6 березня для внутрішніх споживачів Оператор ГТС України протранспортував 78,8 млн кубометрів газу.

Як повідомлялося, напередодні через обстріли російських військ було пошкоджено магістральний газопровід на Донеччині, через це без газу залишаться близько мільйона споживачів у Донецькій та Запорізькій областях.

Напередодні "Оператор ГТС України" на вимогу "Київоблгазу" через обстріли газорозподільних мереж російськими військами також відключив шість газорозподільних станцій (ГРС) "Ірпінь", "Ворзель", "Блисковиця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводи)", "Чайка". Через це мешканці відповідних населених пунктів у передмісті Києва залишилися без газопостачання.