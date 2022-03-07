Boeing призупинив закупівлю титану з Росії

Американський авіапромисловий концерн Boeing Co. призупинив закупівлі титану з Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Boeing у РФ, передає "Інтерфакс".



"У компанії Boeing накопичені значні запаси титану, зокрема завдяки ініціативі Boeing щодо формування пулу постачальників у всьому світі, яка реалізується вже кілька років. Наразі компанія Boeing призупинила закупівлі титану з Росії", – повідомив представник компанії агентству.



Зазначається, що запаси титану та мережа альтернативних постачальників дозволяють Boeing забезпечувати безперебійне виробництво цивільних повітряних суден. А аомпанія продовжить робити кроки для забезпечення сталості бізнесу у довгостроковій перспективі.



У РФ розташований найбільший постачальник титану для багатьох компаній світової авіакосмічної промисловості - ПАТ "Корпорація "ВСМПО-Авісма". У листопаді минулого року повідомлялося, що компанія та Boeing підписали меморандум про постачання титану та розширення співпраці на найближчі роки.



Титанові компоненти виробництва "ВСМПО-Авісми" використовуються при будівництві цивільних повітряних суден Boeing-737, -767, -777, -787 та 777X.