На Харківське авіаційне підприємство впав російський літак, – Нацполіція
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У понеділок, 7 березня, Нацполіцію в Харківській області повідомили, що на території Харківського державного авіаційного виробничого підприємства впав ворожий літак збройних сил РФ.
Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції області Сергій Болвінов у Facebook.
"Будівлі підприємств пошкоджено. Загиблих та поранених на місці не виявлено", – наголосив він.
Зазначається, що слідчі відділу спеціальної поліції проводять огляд місця події, усі матеріали будуть скеровані до УСБУ.
Джерело: Facebook