Мобільні оператори дозволили змінювати мережу вручну у випадку проблем зі зв'язком

В умовах військової агресії найбільші українські мобільні оператори – "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell – з метою безперервності зв’язку для абонентів з сьогоднішнього дня запустили національний роумінг.

Як повідомляється у спільній заяві операторів, наразі національний роумінг працює в тестовому режимі.

"Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора. Задля надійного функціонування мережі, оператори поступово надаватимуть можливість користуватися цією послугою всім абонентам", – зазначається у повідомленні.

Спочатку національний роумінг буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Далі таку можливість планується запровадити у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

Для абонентів, що користуються мобільним зв’язком на умовах передплати, національний роумінг запрацює найближчим часом.

Підключитись до іншого оператора можна лише вручну:

Відключити автовибір мережі Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі;

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL 3. Якщо зареєструватися не вдалось, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірити роботу дзвінків та SMS.

У повідомленні уточнюється що наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.

Водночас підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів, відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг, попереджають оператори зв’язку.