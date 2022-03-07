Всі найбільші міжнародні аудиторські компанії припинять роботу в Росії (оновлено)

Міжнародні аудиторські компанії "великої четвірки" оголосили про припинення своєї діяльності в Росії через вторгнення в Україну.

Вранці у понеділок про таке рішення заявила Ernst&Young (EY), відзначає FT.

"З огляду на війну, що загострюється, глобальна організація EY більше не буде обслуговувати жодних російських державних клієнтів, державних підприємств чи суб’єктів господарювання та фізичних осіб під санкціями в будь-якій точці світу", – заявила EY у понеділок.

Фірма заявила, що почала реструктуризацію, щоб виділити свій російський підрозділ із складу групи. У російських підрозділах компанії налічується 4700 співробітників або трохи більше 1,5% всіх співробітників EY. В українських підрозділах компанії працює 700 осіб.

Згодом ще одна компанія з "великої четвірки" – Deloitte – оголосила про припинення роботи в РФ та Білорусі. Як повідомляється на сайті компанії, практика Deloitte в цих країнах буде відокремлена від глобальної мережі фірм-членів.

"Хоча ми знаємо, що це правильне рішення, воно вплине на близько 3000 спеціалістів Deloitte, які працюють у Росії та Білорусі. Як і інші, ми знаємо, що наші колеги в Росії та Білорусі не мають впливу на дії свого уряду. Ми будемо підтримувати всіх постраждалих колег під час цього переходу та робитимемо все можливе, щоб допомогти їм у цей надзвичайно складний час", – зазначається у повідомленні.

Інші аудиторські компанії з "великої четвірки" – PwC і KPMG – оголосили про подібні кроки в неділю ввечері, посилаючись на дії російського уряду в Україні.

В цілому EY, KPMG та PwC мали понад 12 тисяч співробітників і партнерів у Росії.

Як відзначає FT, бізнес "великої четвірки" аудиторів структурований у вигляді мережі місцевих партнерств, більшість прибутку яких зберігається в кожній країні, а це означає, що їх російські підрозділи продовжуватимуть існувати як самостійні організації під новими назвами. Ці нібито нові фірми зможуть вільно обслуговувати як внутрішніх, так і міжнародних клієнтів.

"Велика четвірка", яка надає податкові та консультаційні консультації, а також послуги з бухгалтерського обліку та аудиту, як правило, може вільно передавати роботу незалежним фірмам у країнах, де її представники не мають власних філій.

Крім того, ані PwC, ані KPMG не взяли на себе зобов’язання припинити аудиторську роботу за кордоном для російських державних компаній.

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Як повідомлялося, минулого тижня консультанти McKinsey і Boston Consulting Group оголосили, що призупиняють роботу для російських клієнтів, але заявили, що продовжать роботу над деякими існуючими проектами в країні і залишили свої московські офіси відкритими.

Також у понеділок міжнародна юридична фірма Norton Rose Fulbright повідомила, що покидає Росію. Фірма, яка налічує 50 юристів у країні, заявила, що "закриває московський офіс якомога швидше" і "не приймає жодних подальших вказівок від компаній, юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з нинішнім російським режимом, незалежно від того, чи вони санкціоновані чи ні".