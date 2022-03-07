Нацбанк оприлюднив дані про стан валютних резервів на початок березня

За попередніми даними, станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $27,54 млрд, зменшившись за місяць на 5,3% або на $1,75 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Зниження міжнародних резервів зумовлене насамперед виплатами за зовнішніми зобов'язаннями держави в минулому місяці та інтервенціями Національного банку, необхідними для згладжування надмірних коливань на валютному ринку", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті минулого місяця становив $1,4 млрд. З цієї суми $781,9 млн були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), $428,4 млн – на обслуговування та погашення єврооблігацій (ОЗДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Крім того, у лютому Нацбанк та уряд сплатили $199,1 млн на користь Міжнародного валютного фонду.

Водночас валютні надходження на користь уряду в лютому становили всього $65 млн, зокрема $25 млн – від розміщення ОВДП.

Крім того, загалом у лютому Національний банк продав на валютному ринку $1,3 млрд, а викупив – $901,2 млн. Отже, чистий продаж валюти з резервів у минулому місяці становив $357,8 млн.

"Після вторгнення російських загарбників на територію України 24 лютого Національний банк запровадив обмеження на валютному ринку для захисту фінансової системи України, її надійного та стабільного функціонування. З 24 до 28 лютого з огляду на діючі обмеження центробанк переважно викуповував валюту в банків", – зазначається у повідомленні.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів у складі резервів НБУ (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) їх вартість збільшилася на $339,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,8 місяця поточного імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", – наголошується у повідомленні.

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Як повідомлялося, за попережніми даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 лютого становили $29,29 млн, що на 5,3% менше, ніж на початку року ($30,94 млрд). Зменшення резервів в Нацбанку пояснювали інтервенціями на міжбанку для стримування девальвації гривні у другій половині січня.