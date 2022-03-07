Французький виробник молочної продукції Danone вирішив продовжити працювати в Росії

Французька Danone, один із найбільших виробників молочної продукції, ухвалиа рішення призупинити всі інвестпроєкти в Росыъ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

При цьому Danone продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів та дитячого харчування в Росії.

Компанія також зазначила, що продовжує стежити за розвитком ситуації й наслідуватиме рішення французької влади, з якими вона залишається в тісній координації.

Раніше Danone повідомляла, що не планує йти з російського ринку.

До групи Danone в Росії входять 16 підприємств. У портфель її брендів входять марки "Активіа", "Простоквашино", "Тема", "Растишка" та інші.