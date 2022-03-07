Кабмін визначив області, де виплачуватимуть 6,5 тисяч тим, хто втратив роботу через війну

Кабінет міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, у рамках програми "єПідтримка".

Про це йдеться в розпорядженні уряду №204-р від 6 березня.

Так, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли: Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, почнеться цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів регламентував виплату застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), роботи (економічна діяльність) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, а також виділив на ці цілі 21,5 млн грн.